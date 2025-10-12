Agencias

Sánchez se ausenta del tradicional corrillo con periodistas tras saludar a los Reyes en la recepción del Palacio Real

Por Newsroom Infobae

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha ausentado de los tradicionales corrillos que cada año suele mantener con la prensa durante la recepción en el Palacio Real.

Como cada año, Sánchez ha sido el encargado de abrir el besamanos durante la recepción que ofrecen los Reyes a un millar de invitados.

Tras él han pasado todos los miembros de su Gobierno, salvo las ministras de Sanidad e Infancia, en viaje oficial, y los titulares de Igualdad y de Agenda 2030, que tampoco han acudido.

Tradicionalmente, el presidente suele mantener una charla distendida sobre la actualidad con los periodistas, pero en este caso se ha marchado antes.

El argumento esgrimido ha sido que mañana tiene un viaje a Egipto para asistir a una cumbre sobre Gaza a la que acudirá el presidente estadounidense, Donald Trump.

Tampoco han permanecido en la sala el resto de ministros, salvo el titular de Transportes, Óscar Puente, que ha ironizado con que el presidente quería "comer con su familia".

