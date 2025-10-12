Ramón Calderón habla de Cantora tras los últimos movimientos de Isabel Pantoja

Isabel Pantoja sigue estando en el foco mediático. La venta de Cantora y su futuro incierto fuera de España sigue dando mucho que hablar... así como los problemas económicos que podría tener o los que podría acarrear su hijo Kiko Rivera tras desprenderse de la finca.

Ramón Calderón se ha dejado ver en la plaza de toros de Las Ventas en el Día de la Hispanidad y allí ha sido preguntado por la venta de Cantora, a lo que se ha mostrado algo indiferente asegurando que "era un capricho de Paco, le hacía mucha ilusión cuando la compró, el tiempo que pasaba allí lo disfrutó mucho y me quedo con eso, con el tiempo bueno que él pasó allí, fueron muchos años, sus hijos también, Cayetano y Francisco".

En cuanto a los problemas económicos de Isabel Pantoja, el abogado ha confesado que "hace 30 años que no se nada" de ella y si es así "lo lamentaría mucho porque como digo siempre es la mujer de un gran amigo mío y le deseo lo mejor".

Calderón ha recordado a su amigo Paquirri y aunque "no tengo ni idea" de lo que pensaría él al ver la situación en la que se encuentra la tonadillera, sí que ha desvelado que "él vivió feliz el tiempo que... tristemente fue muy corto, murió muy joven, pero disfrutó mucho con sus hijos, con sus amigos y después recibió el reconocimiento del público en las plazas de toros".

Además, no ha dudado en desear lo mejor a Francisco y Cayetano Rivera ahora que intentarán recuperar los enseres personales de su padre: "No lo sé, pero les deseo lo mejor a todos, Cayetano y Francisco son buenos chicos y yo creo que su padre estaría muy orgulloso de ellos".