Puerto Rico registra cinco asesinatos en menos de 12 horas, entre ellos dos menores

San Juan, 12 oct (EFE).- Cinco personas fueron asesinadas, entre ellas dos menores de 16 y 17 años, en un periodo de menos de 12 horas en diferentes pueblos de Puerto Rico, donde en la última semana se han registrado numerosas muertes violentas.

Los menores fueron acribillados este domingo a balazos cuando transitaban en una motora por una avenida de Yauco, en el sur de la isla.

En la escena, los agentes levantaron múltiples casquillos de bala de diferentes calibres.

La Policía también encontró el cuerpo de un hombre con heridas en el interior de un vehículo en una carretera de Bayamón, un municipio del área metropolitana.

En el norte de Puerto Rico, en Dorado, un joven de 24 años murió a causa de los disparos recibidos en el área del estacionamiento de un negocio.

Mientras, en Juncos, en el este de la isla, otro hombre fue asesinado a balazos en una carretera.

A estos casos se suma el asesinato de un hombre y una mujer en la madrugada del sábado frente a la discoteca La Escalera, en Puerto Nuevo, en San Juan.

El pasado martes, se registró además la sexta masacre en lo que va de año en la isla, al hallarse los cuerpos de tres hombres frente a una iglesia en Carolina, también en el área metropolitana.

Los cuerpos estaban desnudos y habían sufrido torturas, al igual que otros dos encontrados en una calle de San Juan con pocas horas de diferencia, por lo que la Policía cree que los crímenes están relacionados.

Este caso ha conmocionado a la población de Puerto Rico ya que, aunque son frecuentes los asesinatos vinculados con disputas de bandas dedicadas al narcotráfico, no es habitual que dejen los cuerpos desnudos y con señales de tortura.

Más de 350 muertes violentas se han reportado desde inicio de año en Puerto Rico, una isla que cuenta con una población de apenas 3,2 millones de habitantes. EFE