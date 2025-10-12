Principales titulares de los periódicos para el lunes 13 de octubre

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:
EL PAÍS
-- "El canje de rehenes por presos pone a prueba el plan de paz en Gaza".
-- "Crecen las "muertes por desesperación" entre los jóvenes americanos".
EL MUNDO
-- "El PP limitará al máximo la residencia por "arraigo" a los inmigrantes".
-- ""El PSOE es ya el club de fans de Sánchez, es hora de otra corriente"".
ABC
-- "Morante se corta la coleta tras un doblete histórico en Las Ventas".
-- "Una Fiesta Nacional incómoda para Sánchez".
LA RAZÓN
-- "Una Fiesta al compás de la crispación y Sánchez a la huida".
-- "Moreno mantiene la mayoría absoluta en Andalucía con Vox al alza".
LA VANGUARDIA
-- "Tensa espera en Israel ante la inminente liberación de los rehenes".
-- ""Ninguna autonomía cubre el 100% de los gastos fijos de las universidades"".
EL PERIÓDICO
-- "El 60% quiere elecciones si no se aprueban Presupuestos".
-- "Más desfile que política".