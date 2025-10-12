Pakistán y los talibán se enzarzan en la crisis más grave desde el retorno de los integristas

Pakistán y el régimen talibán se encuentran desde esta madrugada en la peor crisis armada desde el retorno de los fundamentalistas afganos al poder en agosto de 2021: una serie de combates que estallaron poco antes de la medianoche del sábado a lo largo de la frontera se han saldado con varios efectivos de seguridad muertos por parte de ambos bandos y la destrucción o conquista de más de una veintena de puestos de control del enemigo.

Los combates ocurren solo dos días después de que los talibán afganos acusaran al Ejército paquistaní de bombardear la provincia de Paktika, supuestamente para matar a Nur Wali Mehsud, líder de la organización Tehrik-e Taliban Pakistan, los llamados talibán paquistaníes, quien habría sobrevivido al ataque.

El sábado por la noche, según Pakistán, combatientes talibán, tanto afganos como paquistaníes, lanzaron una serie de ataques combinados contra los puestos fronterizos paquistaníes en Angoor Adda, Bajaur, Kurram, Dir y Chitral en la provincia de Jáiber Pastunjua, así como en Zhob en la provincia de Baluchistán.

"El lanzamiento de proyectiles por parte de las fuerzas afganas contra poblaciones civiles es una flagrante violación del Derecho Internacional", ha sostenido el responsable de Interior paquistaní en un mensaje en su cuenta de la red social X en el que también ha elogiado a "las valientes fuerzas de Pakistán" por responder "con rapidez y eficacia" ya que "no se tolerará ninguna provocación".

El Ministerio de Defensa afgano también ha confirmado la operación contra suelo paquistaní y la calificado como un "éxito". Los talibán han dado por terminados sus ataques sobre la medianoche del sábado y fuentes de seguridad han informado a la agencia Tolo News de al menos 15 militares paquistaníes muertos. Por contra, fuentes de seguridad paquistaníes han informado a la emisora estatal PTV que su respuesta se ha saldado con la captura de 19 puestos fronterizos afganos y la muerte de todos los talibán que los custodiaban. Ningun bando ha verificado las cifras proporcionadas por el enemigo.

El Ejército de Pakistán ha advertido de "ataques no provocados" por parte de Afganistán en zonas fronterizas, ante lo que han comenzado un "contraataque" dirigido únicamente contra "los escondites de los terroristas, sus centros de entrenamiento y aquellos elementos que están alimentando esta guerra".

Asimismo, han acusado a las autoridades instauradas por los talibán en Afganistán en 2021 de estar influidos por "elementos pro-indios". "Esta guerra no es en realidad entre los pueblos de Pakistán y Afganistán, sino contra los elementos pro-indios en Afganistán", ha expresado el Ejército paquistaní en su cuenta de X.

En esta misma línea, el ministro del Interior ha asegurado que esta "trama del juego de fuego" es muy similar a la de "(nuestro) eterno enemigo", en referencia a India. "Afganistán también recibirá una respuesta adecuada, como la de India", ha declarado.

Los ministros de Exteriores de India y Afganistán, Randhir Jaisual y Amir Jan Mutaqi, respectivamente, mantuvieron una reunión este jueves con el objetivo de estrechar lazos, en la que ha sido la primera visita de este tipo de los talibán desde su llegada al poder. La Embajada india en Kabul ha sido reabierta este viernes.

LA VERTIENTE INDIA

De hecho, horas antes del cruce de ataques, el Ministerio de Exteriores paquistaní decidió convocar al embajador indio para protestar por el comunicado conjunto indio-talibán tras el encuentro entre Jaisual y Mutaqui por un apartado en particular: la lucha antiterrorista.

Ambos diplomáticos coincidieron en este sentido en que el problema del terrorismo en Pakistán era "una cuestión exclusivamente interna de Islamabad", una declaración indignante para el Gobierno paquistaní, que ha acusado en innumerables ocasiones a los talibán afganos de albergar a sus camaradas paquistaníes en su territorio.

La condena del Ministerio de Exteriores paquistaní lamentó que "trasladar la responsabilidad del control del terrorismo a Pakistán no podía eximir al Gobierno interino afgano de sus obligaciones de garantizar la paz y la estabilidad regionales".

Pakistán "también tiene el deber de garantizar la seguridad de su pueblo y espera que el gobierno afgano adopte medidas concretas para impedir que su territorio sea utilizado por elementos terroristas contra Pakistán", rezaba la nota.

LOS TALIBÁN ACUSAN A ISLAMABAD DE ALBERGAR A ESTADO ISLÁMICO

Por contra, este mismo domingo el viceministro de Información talibán y principal portavoz de los fundamentalistas, Zabiulá Mujahid, ha denunciado que Pakistán sirve como base de operaciones a células de Estado Islámico que llevan atacando Afganistán desde el retorno al poder del movimiento integrista.

"El Emirato Islámico estableció sus centros en Jáiber Pastunjua y sus elementos han llegado desde los aeropuertos de Karachi e Islamabad para su entrenamiento. Desde estos centros se planearon atentados en Teherán y Moscú. También se están planeando atentados en Afganistán desde estos centros, y existen registros al respecto", ha asegurado.

"Pakistán ha ignorado la presencia de Estado Islámico en su territorio. Afganistán tiene derecho a defender su espacio aéreo y terrestre y no dejará ningún ataque sin respuesta", ha añadido en rueda de prensa.

LLAMAMIENTOS A LA CALMA

Inmediatamente, potencias regionales como Qatar, Arabia Saudí e Irán han instado ambos países involucrados a acabar con los ataques y a promover una solución dialogada que mantengan la estabilidad en la región.

"El Reino (de Arabia Saudí) reafirma su apoyo a todos los esfuerzos regionales e internacionales encaminados a promover la paz y la estabilidad, y su compromiso constante con la garantía de la seguridad, lo que contribuirá a la estabilidad y la prosperidad de los hermanos pueblos pakistaní y afgano", han indicado el Ministerio de Exteriores saudí.

En la misma línea, Exteriores de Qatar pide priorizar "el diálogo, la contención y la diplomacia" y el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha intercambiado pareceres con las autoridades paquistaníes y, aunque ha llamado a la moderación, ha admitido "varios problemas" con las autoridades afganas lideradas por los talibán.