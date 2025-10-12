Pakistán anuncia que ha destruido las principales bases fronterizas talibán en Kandahar

El Ejército paquistaní ha destruido durante los enfrentamientos de esta pasada noche contra los talibán el principal puesto de control avanzado y la base más importante del movimiento integrista afgano en el municipio fronterizo de Spin Boldak, en la provincia afgana de Kandahar, según fuentes de seguridad a medios oficiales del país.

Los bombardeos paquistaníes han destruido, según las fuentes de la cadena estatal paquistaní PTV, el campamento militar talibán de Asmatullah Karar y el puesto avanzado de Topsar, donde ahora mismo hay un despliegue de fuerzas paquistaníes, en lo que se trata de una incursión en territorio afgano.

Este puesto forma parte de los 19, aproximadamente, que están ahora bajo el control del Ejército paquistaní o bien han sido destruidos en su contraataque tras el asalto de lo que describió como una fuerza combinada de talibán afganos y paquistaníes que, a última hora del pasado sábado, lanzaron un ataque contra seis puestos de control paquistaníes en la frontera.

Los talibán han asegurado que este ataque ha causado la muerte a 58 militares paquistaníes y ha herido a otros 30. Las fuentes de seguridad de PTV no han confirmado este balance y han asegurado en su lugar que sus operaciones de represalia se han saldado con la muerte de "más de 50 talibán y combatientes extranjeros".

Mientras tanto, el presidente de Pakistán, Asif Alí Zardari, ha condenado sin paliativos el asalto de los combatientes afganos y avisado que el país está decidido a "proteger sus intereses nacionales, soberanía territorial y seguridad".

También el primer ministro del país, Shebhaz Sharif, ha condenado "enérgicamente la provocación de Afganistán en las zonas fronterizas de Pakistán".

"El Ejército de Pakistán, bajo el valiente liderazgo del mariscal de campo Asim Munir, no sólo dio una respuesta adecuada a la provocación afgana, sino que también destruyó varios de sus puestos, obligándolos a retirarse", ha asegurado el primer ministro. "No habrá concesiones en la defensa de Pakistán. A cada provocación se le dará una respuesta adecuada y eficaz", ha añadido.