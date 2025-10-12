Agencias

Mueren 15 personas, entre ellas once niños, en un accidente en el lago Volta, en Ghana

Por Newsroom Infobae

Guardar

Las autoridades de Ghana han anunciado este domingo la muerte de 15 personas, once de ellas niños, en un "desastre náutico" ocurrido tras el vuelco de una barca en la mitad norte del lago Volta, cerca de la localidad de Kete-Krachi, en el este del país.

El accidente, que tuvo lugar el sábado, habría ocurrido al volcar una embarcación "extremadamente sobrecargada", según ha publicado la Autoridad Marítima de Ghana en un comunicado difundido a través de Facebook. "La magnitud de esta tragedia es desgarradora: 11 de los fallecidos son niños", ha precisado la institución, detallando que sus edades iban desde apenas los dos años a los 14. "Cuatro adultos también han fallecido y otros cuatro han sobrevivido", ha añadido.

El organismo ha anunciado una "investigación exhaustiva" a fin de "determinar la causa y exigir responsabilidades a todos los responsables", así como la creación de un "Comité de Alto Nivel" para modificar las políticas relacionadas con estos accidentes y el lanzamiento de una operación para incrementar el control. "Las embarcaciones sobrecargadas y los operadores que infrinjan las leyes de seguridad serán incautados y procesados", ha subrayado.

Por otra parte, la entidad ha hecho un llamamiento a todos los residentes del litoral del lago Volta para que actúen "como custodios de la seguridad" y ha instado a la población a "no abordar ninguna embarcación que esté visiblemente sobrecargada o sin chalecos salvavidas". "Su negativa podría salvar una vida, especialmente la de un niño", ha agregado.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Irán no irá a la cumbre en Egipto sobre Gaza con quien "ha atacado", "amenaza y sanciona" a Teherán

Irán no irá a la

Trump afirma que "la guerra ha terminado" entre Israel y Hamás

Trump afirma que "la guerra

Principales titulares de los periódicos para el lunes 13 de octubre

Infobae

Le Pen anuncia una moción de censura contra el nuevo gobierno francés este mismo lunes

Le Pen anuncia una moción

Parlon anuncia una ES-Alert a 5 comarcas de Tarragona y que el Inuncat pasa a Emergencia

Parlon anuncia una ES-Alert a