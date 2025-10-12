Agencias

Moreno asiste a los actos de la Fiesta Nacional en Madrid y agradece a las Fuerzas Armadas su "compromiso y labor"

Por Newsroom Infobae

Guardar

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP), ha asistido este domingo, 12 de octubre, a los actos del Día de la Fiesta Nacional de España que los reyes Felipe VI y Doña Letizia han presidido en Madrid.

Con ocasión de esta celebración, el presidente de la Junta ha dedicado desde su cuenta en la red social 'X' un mensaje a las Fuerzas Armadas, a las que, en representación de Andalucía, ha agradecido su "ayuda, compromiso y abnegada labor".

"Nuestras Fuerzas Armadas son un orgullo para España. Siempre están en primera línea cuando más se les necesita", ha manifestado en esa línea el presidente andaluz, quien ha expresado su "respeto y honor" hacia dicho colectivo.

Además, Juanma Moreno ha compartido este domingo por la misma red social otro mensaje de felicitación por el día de la Fiesta Nacional, acompañado de un vídeo de alrededor de medio minuto de duración, en el que ha reivindicado "la España serena que se entiende, la que construye un futuro mejor con el empuje de todos", y ha incidido en que "las mejores cosas las hemos logrado juntos".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El Papa dice que hay "destellos de esperanza" tras el alto al fuego en Gaza

El Papa dice que hay

Autoridades de Gaza informan de siete muertos por ataques israelíes en la segunda jornada de alto el fuego

Autoridades de Gaza informan de

Desarrollan un asistente virtual para acompañar a la gente mayor y evitar la solitud no deseada

Desarrollan un asistente virtual para

Detenida una mujer por apuñalar a una compañera de trabajo en Playa de Palma

Detenida una mujer por apuñalar

Santander supera las 500 viviendas de protección oficial financiadas con la Línea ICO Vivienda

Santander supera las 500 viviendas