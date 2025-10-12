Montse Tomé: "Quizás no he recibido lo que merecía"

La entrenadora española Montse Tomé ha asegurado que ha "aprendido mucho" de su etapa como seleccionadora femenina pero cree que "no" ha recibido "lo que merecía" por "resultados y trabajo", además de afirmar que ha vivido "intensamente" cada día en el puesto pensando que al día siguiente "no iba a estar".

"Quizás no he recibido lo que merecía. El fútbol a veces no es justo, la vida a veces tampoco lo es. He aprendido mucho, he aprendido mucho de lo bueno y he aprendido también de lo menos bueno. Creo que Montse es mejor entrenadora a partir de hoy y seguro que las decisiones que tome a posteriori serán mejores", señaló en una entrevista a Tablero Deportivo de Radio Nacional de España (RNE).

A pesar de todo, la preparadora asturiana se muestra "orgullosa" del trabajo realizado al frente del combinado español, al que llegó como sustituta de Jorge Vilda en septiembre de 2023 y con el que ganó la Liga de Naciones en 2024. "He dedicado tiempo para reflexionar sobre todo lo vivido. Creo que hemos hecho un trabajo espectacular, me siento muy orgullosa de todo ello", afirmó.

"Quizás a posteriori igual me hubiera tomado las cosas con más calma, pero es cierto que el día a día era frenético. Entramos en un momento muy complicado y la responsabilidad te puede y quieres hacerlo bien, pones todo y creo que el trabajo ha sido bueno", continuó.

En este sentido, Tomé recalcó que los entrenadores a veces pagan "ese premio difícil que tiene la profesión". "Asumimos y aceptamos que un día estás y otro ya no estás. En la federación he vivido cada día intensamente pensando que al siguiente no iba a estar, por eso lo he disfrutado", confesó.

"Las decisiones a veces no son justas, y más cuando el resultado realizado por el equipo ha sido bueno y el trabajo también. Todo es respetable, evidentemente, y yo me siento muy orgullosa de lo realizado. Es raro verte en una situación ahora que no esperabas, pero el fútbol es así", concluyó.