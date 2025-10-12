Agencias

María Jesús Ruiz desvela cómo se encuentra Curro tras sufrir una parálisis facial

Por Newsroom Infobae

Guardar

El pasado mes de enero, Curro, marido de María Jesús Ruiz, sufrí una repentina parálisis facial que le llevaba a estar ingresado en la Unidad del Ictus del Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva.

"Este síndrome es una enfermedad rara donde el sistema inmunológico del cuerpo ataca por error los nervios. Normalmente comienza con debilidad o sensaciones extrañas en los pies y las manos, y, en algunos casos, puede llevar a parálisis. En mi caso, me está afectando la parálisis facial y algunos otros síntomas, pero estoy recibiendo el tratamiento adecuado y, aunque es duro, estoy mejorando poco a poco", confesaba el propio Curro tras recibir el alta hospitalaria.

Recuperándose desde casa y recibiendo el máximo apoyo de su mujer en estos momentos, Curro ha guardado un segundo plano, pero María Jesús Ruiz, que no ha descuidado sus compromisos profesionales estos meses, ha dado ahora la última hora sobre su estado de salud.

La modelo se dejaba ver llegando a Sevilla tras su colaboración en '¡De viernes!' y aseguraba que su marido "está mejor, ya lleva a rajatabla el tema de los requisitos médicos, está siguiendo su medicación y está muy bien, ahora a cuidarse".

