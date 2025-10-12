Los reyes, Don Felipe y Doña Letizia, junto a sus hijas, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía en el desfile del 12-O

Madrid ha acogido este domingo 12 de octubre el gran desfile militar de las Fuerzas Armadas y como cada año, los reyes de España, Don Felipe y Doña Letizia, han presidido el acto. En esta ocasión también les acompañaban sus hijas, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía. Una imagen que no se producía desde 2020 debido a los compromisos educativos de ambas.

La Princesa Leonor ha lucido el uniforme correspondiente a su formación, reforzando así su presencia institucional. El año pasado lució el de La Armada y este el del ejército del aire, al igual que su padre, también con uniforme de gala de La Armada.

Padre e hija han lucido la banda de seda azul celeste de la Orden de Carlos III que la Princesa de Asturias recibió en su mayoría de edad.

Por su parte, la Reina Letizia ha acaparado todas las miradas estrenando un vestido en tejido tweed color verde pino, con cuello cerrado, manga francesa, cintura ceñida y largo midi.

En cuanto a la Infanta Sofía, la joven ha optado por un estilismo de lo más sobrio que ha defendido con seguridad. A su llegada lucía una capa negra que dificultaba ver su diseño, que se quitaba minutos más tarde y por fin contemplábamos un vestido en el mismo tono con lunares.