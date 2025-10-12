Las autoridades cifran en 16 las víctimas mortales por la explosión de una fábrica de explosivos en Tennessee

El sheriff del condado de Humphreys, Chris Davis, ha situado en 16 el número de víctimas mortales en la explosión de una planta de explosivos en el estado de Tennessee (EEUU) poco después de confirmar que ninguna de las personas presentes en el edificio en el momento del accidente había sido encontrada con vida.

"Les puedo decir que hemos notificado a las 16 familias de las personas que consideramos involucradas en esta situación, en esta tragedia", ha declarado el sheriff estadounidense en una comparecencia ante los medios.

En un primer momento, las autoridades informaron de hasta 19 desaparecidos después de las primeras investigaciones sobre las posibles personas que se podían encontrar en el edificio tras la devastadora explosión que redujo toda la instalación a escombros.

Ya en las primeras horas rebajaron la cifra 18 personas y tras las pesquisas han confirmado que son 16 los fallecidos. "Hemos podido localizar y determinar que una de esas personas (...) no se encontraba en el lugar", ha detallado el sheriff Davis.

En anteriores declaraciones a los medios, ya descartó la posibilidad de encontrar supervivientes. "Le puedo decir que más de 300 personas han estado revisando cada pulgada de estas instalaciones y hasta el momento no hemos encontrado supervivientes", indicó.

El accidente ocurrió antes de las 08.00 horas (hora local) de este viernes en una fábrica de la empresa Accurate Energetic Systems, ubicada entre los condados de Hickman y Humphreys, y el edificio ha quedado completamente destruido y reducido a escombros.

La compañía Accurate Energetic Systems sostiene en su página web que su actividad está centrada en el desarrollo y fabricación de productos energéticos y militares tanto para el sector militar como el comercial, entre ellos minas o explosivos de demolición.