La Infanta Sofía defiende con una sonrisa su estilismo más sobrio en el Día de la Hispanidad

La Infanta Sofía vuelve a ser una de las protagonistas en el Día de la Hispanidad. Tras haberse ausentado en los dos últimos años debido a sus estudios de bachiller en Gales, la hija pequeña de los reyes ha participado en este acto junto a su hermana, la Princesa Leonor y... lo más importante, debutará en el besamanos posterior en el Palacio Real.

La joven, que acaba de alcanzar la mayoría de edad, está cursando la carrera de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en Lisboa. Este es el primer año desde 2020 que los cuatro miembros de la Familia Real han compartido el palco.

La hija pequeña de los reyes he elegido para este día un estilismo que ha llamado la atención por su sobriedad, aunque lo cierto es que lo ha defendido como nadie: con comodidad y seguridad.

Doña Sofía hacía su aparición con una impresionante capa negra que dificultaba apreciar su estilismo al completo, pero minutos más tarde ha dejado al descubierto un vestido corto en color negro con lunares.

En cuanto al calzado, la Infanta Sofía ha llevado unas bailarinas destalonadas en color negro. Una opción cómoda a la que suele recurrir con asiduidad, sobre todo en los actos que coincide con su hermana, la Princesa Leonor, ya que la diferencia de estatura entre ellas es notable.