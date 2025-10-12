Agencias

Katz ordena al Ejército israelí centrarse en la destrucción de los túneles de la Franja de Gaza

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, ha ordenado a las Fuerzas Armadas israelíes centrarse en la destrucción de los túneles construidos por las milicias gazatíes, principalmente del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), una vez sean liberados los rehenes este domingo o el lunes según recoge el acuerdo de alto el fuego.

"El gran reto de Israel tras el regreso de los rehenes será la destrucción de todos los túneles terroristas de Hamás en Gaza, directamente por parte de las Fuerzas de Defensa de Israel y a través del mecanismo internacional que se instaurará bajo dirección y supervisión de Estados Unidos", ha explicado Katz en un mensaje publicado en su cuenta en la red social X.

Katz ha subrayado que "éste es el principal significado de la aplicación del principio acordado de desmilitarización de Gaza y desarme de Hamás". Por ello, Katz ha dado instrucciones para que las Fuerzas Armadas se preparen "para llevar a cabo esta misión".

En esta fase del acuerdo Israel mantiene el control militar de los extremos norte y sur de la Franja de Gaza así como de una ancha línea de territorio en la frontera oriental del enclave. Por ello no está claro cómo intervendrá el Ejército para demoler los túneles situados fuera de la zona de control militar israelí contemplada en el plan de paz del presidente estadounidense, Donald Trump.

