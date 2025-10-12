Jordania informa de la entrega por Israel de 45 activistas de la segunda flotilla, incluidos españoles

El Ministerio de Asuntos Exteriores jordano ha informado este domingo de la llegada a su territorio de 45 activistas de la segunda flotilla interceptada por Israel cuando intentaba llevar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza.

Entre los activistas hay ciudadanos de España, Túnez, Bélgica, Francia, Alemania, Italia, Irlanda, Finlandia, Estados Unidos y Canadá que han llegado a territorio jordano a través del Puente del Rey Huseín o Puente Allenby que comunica Cisjordania con Jordania a través del río Jordán.

"El Ministerio de Asuntos Exteriores y Expatriados (de Jordania) anuncia la llegada de 45 personas de varios países hermanos y amigos que estaban a bordo de la Flotilla de la Libertad", ha indicado Amán en un comunicado oficial publicado en redes sociales.

El portavoz del Ministerio, Fuad Mayali ha indicado que el organismo, "ha facilitado su cruce a través de su Dirección de Operaciones y Asuntos Consulares en colaboración con las autoridades jordanas pertinentes y les brindó la asistencia necesaria".

Asimismo ha habido "coordinación con las embajadas de los países hermanos y amigos para organizar y facilitar la salida de sus ciudadanos del reino" hachemí.

Cuatro de los ocho españoles que viajaban en la última flotilla con ayuda para Gaza interceptada la semana pasada por Israel regresaron este sábado a España, por lo que quedaban otros cuatro activistas españoles en territorio israelí. Por el momento se desconoce si los cuatro están entre los 45 activistas llegados ahora a Jordania.

Todas las embarcaciones de la Flotilla de la Libertad fueron interceptadas por el Ejército israelí en la madrugada del miércoles en aguas internacionales y trasladadas hasta el puerto de Ashdod. De ahí, los 145 integrantes de la flotilla fueron trasladados a la prisión de Ktziot, situada en el desierto del Néguev, en el sur de Israel.