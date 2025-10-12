Agencias

Israel tiene ya "todo listo" para recibir "de inmediato" a los rehenes

Por Newsroom Infobae

La oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha informado este domingo de que ya está "todo listo" para recibir "de inmediato" a los rehenes que se han comprometido a liberar las milicias gazatíes en el marco del acuerdo de alto el fuego auspiciado por Estados Unidos.

"Israel está listo y preparado para la recepción inmediata de todos nuestros rehenes", ha indicado la oficina de Netanyahu en un comunicado recogido por la prensa israelí.

En las últimas horas el diario 'The Wall Street Journal' ha informado citando fuentes de que Hamás ha confirmado a Israel que tiene 20 rehenes vivos y ha ofrecido entregarlos este mismo domingo y no el lunes, como inicialmente estaba previsto.

Israel cuenta con que las milicias gazatíes tienen en su poder los cadáveres de 26 rehenes y con que otros 20 están vivos, mientras que no tiene constancia de si los dos restantes, hasta 48, están vivos o muertos.

