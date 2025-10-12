Isabel Díaz Ayuso, con un diseño de Victoria Colección en el Desfile del Día de la Fiesta Nacional

Isabel Díaz Ayuso ha elegido para este 12 de octubre, Día de la Hispanidad, un diseño de Victoria Colección, llevando para la ocasión el vestido midi "Rigel" en azul profundo, de la nueva colección.

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha vuelto a confiar en la firma de Vicky Martín Berrocal para una ocasión especial, como es el Desfile del Día de la Fiesta Nacional.

El vestido "Rigel" es un ejemplo de cómo la moda puede unir sofisticación, comodidad y modernidad. Confeccionado en punto suave y flexible, se adapta a la silueta sin perder movimiento ni frescura, convirtiéndose en un aliado perfecto para una jornada que combina protocolo y simbolismo.

Su manga larga aporta elegancia y sobriedad, mientras que el escote Bardot ofrece un toque de feminidad clásica que equilibra modernidad y discreción. Uno de los detalles más distintivos del diseño son los cortes estratégicos del cuerpo que se encuentran en un nudo central, creando un efecto visual que realza la figura y aporta dinamismo a cada paso.

Este juego de líneas y pliegues convierte al vestido en un protagonista silencioso, capaz de transmitir presencia y armonía sin necesidad de adornos excesivos. El azul profundo elegido para esta ocasión no es solo un color; es una declaración de estilo. Un diseño que evoca calma, seguridad y confianza, al tiempo que se integra con la solemnidad de un acto histórico como el Desfile del Día de la Fiesta Nacional.