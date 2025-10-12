El vicepresidente palestino se reúne con Blair para tratar el futuro político de Gaza

El vicepresidente de la Autoridad Palestina, Husein al Sheij, se ha reunido este domingo con el ex primer ministro británico Tony Blair, posible corresponsable, junto a Donald Trump, de la futura comisión internacional encargada de administrar de manera provisional en la Franja de Gaza, si se cumple el plan previsto por Estados Unidos.

Hamás y el resto de facciones palestinas de Gaza se han negado categóricamente a admitir semejante escenario. El movimiento islamista ha propuesto en su lugar un gobierno de tecnócratas palestinos independientes, pero siempre sin ningún tipo de injerencia externa.

La Autoridad Palestina lleva meses intentando ocupar una silla en estas conversaciones a pesar del rechazo de Israel, una cuestión tratada en la reunión entre Al Sheij y Blair.

"Nos hemos reunido", ha indicado el vicepresidente palestino, "para tratar el día después de la guerra y los esfuerzos para establecer una paz duradera en la región".

El vicepresidente palestino ha pedido a Blair que impida cualquier inciativa israelí para "debilitar a la Autoridad Palestina" y "la solución de dos Estados en preparación para una paz integral y duradera, de conformidad con la legalidad internacional.

"Hemos confirmado nuestra disposición a colaborar con el presidente Trump, el señor Blair y los socios para consolidar el alto el fuego, la entrada de ayuda, la liberación de rehenes y prisioneros, y posteriormente iniciar la recuperación y la reconstrucción", ha concluido Al Sheij en un escueto mensaje publicado en su cuenta de X.