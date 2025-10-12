El presidente de Madagascar denuncia un intento de golpe de Estado

El presidente de Madagascar, Andriy Rajoelina, ha denunciado este domingo que el país está siendo escenario de un golpe de Estado después de que una unidad militar de élite se haya amotinado tras declarar su respaldo a los jóvenes manifestantes que llevan semanas protestando contra el mandatario.

"Se está llevando a cabo un intento ilegal e inconstitucional de toma del poder en territorio nacional", reza un comunicado presidencial recogido por el portal Midi-Madagasikara'. La Presidencia "condena enérgicamente esta acción, que califica de intento de desestabilización, y llama a las fuerzas vivas del país a defender el orden constitucional".

El comunicado también indica que "la Presidencia ofrece sus condolencias a las familias de las víctimas y enfatiza, en sus palabras, que el diálogo sigue siendo la única salida a la crisis".

Por contra, la unidad amotinada, el grupo de militares de élite conocido como CAPSAT ha emitido un comunicado en el que afirma que se ha convertido en la "nueva fuente de mando militar" y que "todas las instrucciones para las fuerzas armadas -terrestres, aéreas y navales- procederán ahora de su centro de mando", de acuerdo con la nota recogida por el mismo medio y en la que declara de forma unilateral como nuevo "jefe del Estado Mayor" al general Démosthène Pikulas.