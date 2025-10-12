Agencias

El PP exige al Gobierno que realice un plan para reparar las carreteras

El PP ha presentado una proposición no de ley (pnl) en el Congreso para pedir al Gobierno que elabore un Plan Nacional de Conservación Viaria antes de seis meses.

El vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP, Juan Bravo, ha solicitado una evaluación de seguridad de toda la red estatal de carreteras ha manifestado que "las carreteras españolas se encuentran actualmente en peor estado que en los años 80", como han expresado desde la formación en un comunicado recogido por Europa Press.

En la pnl, el PP ha explicado que "según un reciente informe de la Asociación Española de la Carretera, más del 50% de las vías presenta un deterioro sostenido, especialmente desde 2018, y esto evidencia la falta de acción del Gobierno en el ámbito de la conservación y el mantenimiento".

Además, desde la formación han pedido que el Plan Nacional de Conservación Viaria se elabore en colaboración con otras administraciones con competencias en la materia para que se establezcan prioridades de actuación y se identifiquen tramos críticos.

Por su parte, Bravo ha subrayado que "la parálisis del Ejecutivo de Sánchez" afecta a las infraestructuras viarias porque "ni planifica, ni invierte en su mantenimiento". "El deterioro de la red estatal de carreteras refleja la situación del Gobierno: agrietado, paralizado y poniendo en riesgo la vida de los ciudadanos", ha añadido.

EuropaPress

