El líder opositor de Seychelles, Patrick Herminie, gana las elecciones presidenciales

El líder de la oposición de Seychelles, Patrick Herminie, se ha alzado con la victoria en la segunda y definitiva vuelta de las elecciones presidenciales en el archipiélago africano y derrotado en las urnas al actual mandatario Wavel Ramkalawan.

Los resultados oficiales publicados por la Comisión Electoral del país conceden a Herminie una cómoda victoria con el 52,7 por ciento de los votos, en comparación con el 47,3 por ciento de Ramkalawan.

La victoria de Herminie representa la consolidación de su partido Seychelles Unidas al frente del país sin discusión, tras hacerse el mes pasado con una sólida victoria en las elecciones legislativas, después de cinco años de gobierno del Linyon Demokratik Seselwa (LDS) de Rakalawan.

En 2023, Herminie fue acusado de "brujería", una acusación que, según él, era un ataque político. El caso fue desestimado unos meses después.

Médico de formación, anteriormente dirigió la agencia antidrogas del Gobierno y ha prometido abordar la adicción a la heroína, que ha alcanzado niveles altísimos porque las islas se encuentran en una ruta de drogas entre África y Asia. La Agencia para la Prevención del Abuso de Drogas y la Rehabilitación del país estima que entre 5.000 y 6.000 personas consumen heroína de una población de aproximadamente 120.000 habitantes.