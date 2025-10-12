Agencias

El francés Willy Delajod arbitrará el España-Bulgaria de Valladolid

El francés Willy Delajod será el encargado de arbitrar este martes el partido que enfrentará a la selección española masculina de fútbol con Bulgaria, correspondiente a la cuarta jornada de la fase de clasificación para el Mundial 2026 en el Grupo E y que se disputará en el Estadio José Zorrilla de Valladolid.

Delajod, de 33 años, estará asistido en las bandas por sus compatriotas Erwan Finjean y Brice Parinet Le Tellier, mientras que como cuarto árbitro ejercerá el también galo Jérémie Pignard.

Además, el colegiado neerlandés Dennis Higler será el encargado del VAR del encuentro, mientras que el belga Jan Boterberg formará como AVAR.

