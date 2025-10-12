Agencias

El CN Sant Andreu conquista la Supercopa de Europa femenina de waterpolo

Por Newsroom Infobae

Guardar

El Club Natació Sant Andreu ha conquistado la Supercopa de Europa femenina de waterpolo después de superar este domingo en la final al ZV de Zaan neerlandés (17-10), y se convierte así en el segundo equipo español en ganar el trofeo tras el CN Sabadell.

Como campeonas de la 'Champions' 2024-25, las de Javi Aznar se enfrentaban en casa, en la piscina Pere Serrat de Barcelona, al campeón de la Eurocup, frente al que evidenciaron su superioridad desde el minuto 1.

Un parcial de 3-0 en los tres primeros minutos gracias al acierto de las hermanas Elena y Ariadna Ruiz puso de cara el encuentro a las catalanas, pero el ZV de Zaan, de la mano de las hermanas Lieke y Bente Rogge y de Roline Schuijt, exjugadora del Sant Andreu, no quería quedarse atrás. Sin embargo, Elena Ruiz, con su 'hack-trick', puso el 7-3 al final del primer cuarto. En el segundo cuarto, se igualó algo la lucha, aunque tres goles postreros dispararon al CN Sant Andreu al descanso (11-6).

En la reanudación, Martina Terré hizo la primera gran parada del duelo, que provocó un contragolpe y penalti a favor que anotó Ari Ruiz. La júnior Queralt Anton puso por la escuadra el 14-7 y permitió que el cuadro barcelonés doblase a su rival a falta de ocho minutos. En el parcial definitivo, el Sant Andreu defendió su renta y se adjudicó el título.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El vicepresidente palestino se reúne con Blair para tratar el futuro político de Gaza

El vicepresidente palestino se reúne

Buruaga asiste en Madrid al homenaje a la bandera y al desfile militar de la Fiesta Nacional

Buruaga asiste en Madrid al

Eduardo Casanova redefine el cine vampírico para "romper el silencio" con el VIH en una miniserie

Eduardo Casanova redefine el cine

Fuertes lluvias y tormentas activan mañana la alerta en Aragón, Baleares, C-LM, Cataluña, Navarra y C.Valenciana

Fuertes lluvias y tormentas activan

EEUU exige a China la liberación inmediata de varios pastores cristianos detenidos el viernes

Infobae