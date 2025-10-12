Agencias

El Atlético gana su cuarto título consecutivo de LALIGA FC FUTURES en Orlando

Por Newsroom Infobae

El Infantil B del Atlético de Madrid se proclamó campeón de la IX edición Internacional de LaLiga FC FUTURES, cuarto título consecutivo para el equipo rojiblanco, al superar en la final (3-1) al Palmeiras brasileño.

Jaime, con un doblete, y Mario dieron el triunfo al equipo español, campeón en Orlando por cuarto año consecutivo, tras las ediciones de 2022, 2023 y 2024. El Palmeiras empató con un gol del máximo goleador del torneo, Gabriel, pero el ESPN World Wide of Sports Complex volvió a teñirse de rojiblanco.

Para levantar el título, el Atlético venció en su camino a Athletic Club (0-3), Real Madrid (1-2), FC Barcelona (1-2) y Valencia (2-0). Por otro lado, el Valencia CF se hizo con la tercera plaza del torneo al derrotar (2-0) al CR Flamengo.

En cuanto a los premios individuales, el 'Mejor Jugador' fue para Hugo Fernández (Real Madrid), el máximo goleador con 7 tantos se lo llevó Gabriel Santos (SE Palmeiras) y el mejor portero, para Iñigo Asorey (Atlético de Madrid).

