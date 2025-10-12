Agencias

El aeropuerto de Ibiza registra cuatro cancelaciones y ocho vuelos desviados por la dana

Por Newsroom Infobae

Guardar

El aeropuerto de Ibiza ha registrado hasta el momento cuatro cancelaciones y ocho vuelos desviados por las lluvias y tormentas provocadas por el paso de la dana Alice este domingo.

Según han informado desde Aena a los medios de comunicación, debido a condiciones meteorológicas adversas en Ibiza, las operaciones en el Aeropuerto se han visto afectadas.

De los 331 vuelos programados para esta jornada, por ahora se han registrado cuatro cancelaciones, dos llegadas y dos salidas y se han desviado ocho vuelos.

La actividad se está recuperando paulatinamente en el Aeropuerto. Si bien, continúa habiendo demoras, han precisado desde Aena.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El Papa dice que hay "destellos de esperanza" tras el alto al fuego en Gaza

El Papa dice que hay

Autoridades de Gaza informan de siete muertos por ataques israelíes en la segunda jornada de alto el fuego

Autoridades de Gaza informan de

Desarrollan un asistente virtual para acompañar a la gente mayor y evitar la solitud no deseada

Desarrollan un asistente virtual para

Detenida una mujer por apuñalar a una compañera de trabajo en Playa de Palma

Detenida una mujer por apuñalar

Moreno asiste a los actos de la Fiesta Nacional en Madrid y agradece a las Fuerzas Armadas su "compromiso y labor"

Moreno asiste a los actos