Dragan Stojkovic dimite como seleccionador de Serbia tras la derrota ante Albania

El seleccionador de Serbia, Dragan Stojkovic, anunció su dimisión tras la derrota en casa ante Albania (0-1) en la fase de clasificación para el Mundial 2026.

"Esta derrota no debería haber ocurrido, asumo la responsabilidad", dijo el técnico de 60 años a la prensa a última hora del sábado. Además, confirmí que ya había presentado su dimisión al presidente y al secretario general de la Asociación Serbia de Fútbol. Anteriormente, Serbia había perdido 5-0 en casa contra Inglaterra.

En rueda de prensa, respecto al partido del martes, fue claro. "No viajaré a Andorra para dirigir al equipo". Tras la sorprendente derrota en casa contra Albania, Serbia ocupa ahora la tercera plaza del Grupo K, que lidera cómodamente la Inglaterra de Thomas Tuchel. Albania, por su parte, segunda, puede aspirar a una plaza en la repesca para el Mundial.

"El resultado ha sido malo, no me lo esperaba", dijo Stojkovic sobre el partido en Leskovac. Rey Manaj marcó el gol decisivo poco antes del descanso. Stojkovic llevaba cuatro años como seleccionador de Serbia y llevó al equipo al Mundial de Catar 2022.