Cuatro heridos leves en un accidente en la atracción 'El Mexicano' de Leganés

Cuatro personas resultaron heridas leves la noche de este sábado tras un accidente en la atracción de feria 'El Mexicano' en Leganés, instalada en el Recinto Ferial con motivo de las Fiestas de San Nicasio de la localidad.

Los cuatro heridos fueron atendidos por efectivos de Protección Civil, Policía Local y Policía Nacional y trasladadas al Hospital Severo Ochoa del municipio, ninguno de ellos con heridas de gravedad.

En un comunicado, el Ayuntamiento ha apuntado que la atracción quedará cerrada hasta nuevo aviso. "Deseamos una pronta recuperación a los afectados", ha añadido en un mensaje publicado en la red social 'X'.

