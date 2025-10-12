Agencias

Controlado un incendio forestal en Fisterra (A Coruña) que afecta a más de 24 hectáreas

Por Newsroom Infobae

La Consellería do Medio Rural ha informado de que un incendio forestal en el ayuntamiento coruñés de Fisterra, parroquia de San Martiño de Duio, que afecta, según las últimas estimaciones, a 24,53 hectáreas de monte raso.

El incendio comenzó en las 18.46 horas de este sábado y quedó controlado a las 10.31 horas de este domingo. Para su extinción se movilizaron 10 agentes, 12 brigadas y 11 motobombas.

La Consellería do Medio Rural ha recordado que está a disposición de la ciudadanía el número de teléfono gratuito 085, al que deben llamar en caso de detectar algún incendio forestal.

