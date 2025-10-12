Agencias

Controlado el incendio de Almorox declarado el pasado jueves

Por Newsroom Infobae

Guardar

El incendio declarado el pasado jueves en el término municipal de Almorox (Toledo) ha sido dado por controlado este domingo a las 9.15 horas, según publica el Sistema de Información de Incendios Forestales del Gobierno regional

Un total de 14 medios y 41 efectivo siguen en la zona. Se trata, en concreto, de 14 medios de extinción terrestres con 41 personas y dos personas de personal interno.

El fuego fue detectado por un particular el jueves a las 14.25 horas y desde ese momento han participado en las labores de extinción 75 medios, 25 de ellos aéreos, y 310 personas.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

VÍDEO: Moreno asiste a los actos de la Fiesta Nacional y agradece a las Fuerzas Armadas su "compromiso y labor"

VÍDEO: Moreno asiste a los

(Crónica) El inglés Penge gana el Open de España en el mejor día de Rahm

(Crónica) El inglés Penge gana

EEUU desmiente a la ministra de Educación británica y el "papel clave" de Londres en el acuerdo de Gaza

EEUU desmiente a la ministra

El Padre Apeles defiende a Tamara Falcó tras las críticas

El Padre Apeles defiende a

Una protesta propalestina de Berna (Suiza) deja más de 500 detenidos y casi 20 policías heridos

Una protesta propalestina de Berna