Coco Gauff se lleva la final estadounidense ante Jessica Pegula y conquista Wuhan

La tenista estadounidense Coco Gauff se ha proclamado campeona del torneo de Wuhan (China), de categoría WTA 1.000 y disputado sobre pista dura, después de superar este domingo en la final a su compatriota Jessica Pegula (6-4, 7-5), y alza así el undécimo título de su carrera en el circuito.

La número tres del mundo, actual campeona de Roland Garros, se adelantó 3-0 en el parcial inaugural, y aunque la sexta raqueta mundial le devolvió el 'break' para igualar la contienda (4-4), volvió a romper en el último juego para adjudicarse la manga.

Ya en el segundo set, Gauff se tuvo que reponer a un mal comienzo, después de que Pegula se pusiese 3-0. Ganó los tres siguientes juegos para empatar, pero su rival respondió a su último quiebre con un 'contrabreak'. A pesar de que Pegula se plantó con 5-3 y dos juegos para intentar cerrar el parcial, Gauff consiguió neutralizarlo y llevarse los cuatro últimos juegos para poner fin a la lucha tras una hora y 44 minutos.

De esta manera, Gauff, de 21 años, logra su undécimo título WTA, el segundo de 2025 tras el 'Grand Slam' parisino, y su tercer entorchado de WTA 1.000 -con Cincinnati 2023 y Pekín 2024-. En total, ha ganado las nueve finales en pista rápida que ha disputado en su carrera.

