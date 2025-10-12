Agencias

Calcinado sin heridos un local de 'shishas' en Usera tras un incendio

Por Newsroom Infobae

Guardar

Un local dedicado a fumar 'shishas' o cachimbas ubicado en el distrito de Usera ha resultado calcinado la mañana de este domingo tras registrarse un incendio en su interior, aunque ninguna persona ha resultado herida en el incidente.

En concreto, se trata de un local ubicado en el número 19 de la calle Pilarica y donde, por causas que están siendo investigadas, se ha originado un incendio sobre las 08.00 horas, según han informado a Europa Press fuentes de Emergencias Madrid.

El inmueble, de unos 150 metros cuadrados, se encuentra en un bajo de un edificio de tres alturas y en su interior, según las primeras informaciones, se estaban llevando a cabo unas obras.

Al lugar han acudido siete dotaciones de los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid. A la llegada al lugar, las personas que se encontraban en su interior ya habían abandonado el local por su propio pie.

Las llamas han afectado a la totalidad del local, donde ha ardido fundamentalmente material aislante, lo que ha generado una gran cantidad de humo negro, lo que ha dificultado las labores de los Bomberos. Tras su llegada al lugar, se han realizado las correspondientes labores de ventilación, aunque ninguna persona ha resultado afectada.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Santander supera las 500 viviendas de protección oficial financiadas con la Línea ICO Vivienda

Santander supera las 500 viviendas

JLo: 'Kiss of the Spider Woman' grita por los latinos y queers "que están siendo atacados"

Infobae

Ramón Calderón habla de Cantora tras los últimos movimientos de Isabel Pantoja

Ramón Calderón habla de Cantora

La Infanta Sofía defiende con una sonrisa su estilismo más sobrio en el Día de la Hispanidad

La Infanta Sofía defiende con

La Reina Letizia apuesta por un vestido midi y tejido tweed en el Día de la Hispanidad

La Reina Letizia apuesta por