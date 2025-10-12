Buruaga asiste en Madrid al homenaje a la bandera y al desfile militar de la Fiesta Nacional

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha asistido este domingo en Madrid al homenaje a la bandera y al desfile militar con motivo del 12 de octubre, Día de la Fiesta Nacional de España, que han presidido los Reyes Felipe VI y doña Letizia.

Buruaga ha seguido la ceremonia desde la tribuna de autoridades instalada en la Plaza Cánovas del Castillo, junto a diferentes representantes institucionales del Estado.

Entre ellos, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y varios ministros; los presidentes del Congreso y del Senado, Francina Armengol y Pedro Rollán, respectivamente; otros mandatarios autonómicos; miembros del Poder Judicial y altos mandos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Tras la revista del Rey al Batallón de Honores y el saludo a las autoridades, el acto castrense ha comenzado con el izado de la bandera nacional, que ha descendido del cielo de Madrid, portada por un paracaidista del Ejército del Aire, y con el homenaje a los caídos por España.

El programa ha continuado con la tradicional pasada de la Patrulla Águila y con el desfile militar desde Atocha hasta la Plaza de Colón, en el que este año han participado cerca de 4.000 efectivos de las Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad del Estado, además de 45 aviones, 29 helicópteros, 123 vehículos, 39 motos y 229 caballos.

Al término del mismo, la presidenta de Cantabria ha acudido a la tradicional recepción oficial de los Reyes en el Palacio Real, ha informado el Gobierno cántabro.

En un mensaje en 'X', Buruaga ha destacado que en esta jornada "celebramos todo lo que nos une como españoles", y ha pedido "sintámonos orgullosos" del Día de la Hispanidad y "defendamos una España de iguales que construya un proyecto de futuro mejor".

Y es que ha escrito que España es "un proyecto común y tenemos que defenderlo y disfrutarlo juntos", ha afirmado.