Biya celebra la "madurez" democrática de Camerún tras depositar su voto en las presidenciales

El presidente de Camerún, Paul Biya, ha depositado su voto para las elecciones de este domingo en las que aspira, como favorito prácticamente sin discusión, a un octavo mandato como mandatario del país africano que lleva gobernando desde hace medio siglo.

Biya ha votado en la escuela pública bilingüe de Bastos de la capital camerunesa, Yaundé, en torno al mediodía.

El preisidente, de 92 años, ha aplaudido la "madurez" que está exhibiendo la población del país. "No he visto ninguna lesión ni pelea durante la campaña, y eso ya es algo: es una señal de sabiduría", ha manifestado en comentarios recogidos por la cadena estatal CRTV.

Biya se ha negado a elucubrar sobre el resultado por mucho que sea consciente de que sus once rivales no pueden hacerle sombra. "Aquí no hay nada seguro", ha respondido el presidente, que tampoco ha querido dar pistas sobre sus futuras iniciativas de gobierno si revalida el poder.

"No puedo hacer planes sin tener la certeza de ser elegido", ha añadido.

