Autoridades gazatíes preparan la recepción de los presos que se ha comprometido a liberar Israel

El Ministerio de Sanidad del gobierno de la Franja de Gaza, controlado por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), ha informado este domingo de que ha preparado las instalaciones del Hospital Nasser, en Jan Yunis (sur), para recibir a los presos que se ha comprometido a liberar Israel en el marco del acuerdo de alto el fuego y liberación de rehenes.

"El Ministerio de Sanidad ha terminado los preparativos para los exámenes médicos de los presos liberados", ha indicado el Ministerio en un comunicado publicado en redes sociales.

El acuerdo por el que serán liberados 48 rehenes israelíes retenidos en la Franja de Gaza incluye la entrega de unos 2.000 presos palestinos, 250 de ellos condenados a cadena perpetua y el resto apresados desde el inicio de la ofensiva militar israelí en respuesta al ataque del 7 de octubre de 2023, en el que murieron unas 1.200 personas en suelo israelí. Parte de ellos serán liberados en Cisjordania y otros serán exiliados o enviados a la Franja de Gaza.

Mientras, medios palestinos han informado de que desde primera hora de este domingo se han producido incursiones israelíes en Cisjordania con el objetivo concreto de registrar las viviendas de los presos que serán liberados.

En Nablús los vehículos militares israelíes han entrado en varios barrios de la ciudad y en los campamentos de refugiados de Balata y de Askar al Yadid, así como en Salem --al este de Nablús-- y en Aqraba y Zeita Yamaain --al sur de Nablús--, informa la agencia de noticias oficial palestina, WAFA.

También ha habido operaciones militares similares en Hebrón y en Deir Samet. En estos asaltos han registrado los domicilios y han amenazado a familiares de los presos para que no realizaran ninguna celebración.

Este mismo domingo la Comisión de Asuntos de los Prisioneros y la Sociedad de Presos Palestinos ha informado de que las autoridades israelíes han renovado las órdenes de detención administrativa contra 60 presos, incluidos los periodistas Mohamad Mona y Samer Jueira. Este formato legal permite a las autoridades israelíes en la práctica mantener en prisión de forma indefinida a sospechosos sin acusación ni juicio.

Las autoridades palestinas estiman que Israel tiene en sus cárceles a más de 11.100 palestinos, la cifra más alta desde la Segunda Intifada, de 2000.