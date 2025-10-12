Agencias

Ascienden a más de 40 los muertos por lluvias torrenciales en varios estados de México

Por Newsroom Infobae

El número de personas que ha fallecido en incidentes relacionados con las fuertes lluvias que azotan varios estados de México ha ascendido a 41, mientras que al menos otras 27 se hallan aún en paradero desconocido pese a las labores de rescate en curso, que cuentan --entre otros-- con efectivos de Protección Civil y del Ejército desplegados en distintas zonas del país latinoamericano.

"La Guardia Nacional mantiene la fase de auxilio del Plan DN-III-E, en los estados de Hidalgo, Querétaro, La Puebla y Veracruz, debido a inundaciones y desbordamiento de ríos ocasionados por las lluvias torrenciales registradas en las últimas horas, derivadas de las tormentas tropicales Raymond y Priscilla", ha informado la propia Guardia Nacional a través de la red social X.

Las víctimas mortales se han reportado en los estados centrales de Hidalgo (16 fallecidos), Puebla (9), Querétaro (1), y en el estado oriental de Veracruz (15).

En lo que a daños materiales respecta, según las cifras oficiales, en el estado de Veracruz son seis los municipios con mayores daños; en Puebla, se han identificado afectaciones en 37 municipios; en San Luis Potosí, en cinco localidades; en Querétaro, en siete municipios y en Hidalgo, en trece.

La presidenta del país, Claudia Sheinbaum, ha mantenido a lo largo de este sábado encuentros virtuales "con integrantes del Consejo Nacional de Protección Civil", así como con los gobernadores de Veracruz, Puebla, Hidalgo, Querétaro y San Luis de Potosí para evaluar los avances en las tareas de atención y "actualizar afectaciones y necesidades en cada municipio".

"Nuestra solidaridad y apoyo a todas las personas que han perdido a algún familiar; a la población damnificada no le faltará nada. Están desplegados integrantes y equipos del Gobierno de México para la apertura de caminos y atención a las comunidades", ha manifestado la mandataria en un mensaje difundido a través de la misma plataforma.

Pese a la gravedad de la situación, desde la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) del Gobierno han notificado el restablecimiento del servicio eléctrico a un 75,24 por ciento (241.052 usuarios) y han confirmado que "continúan con las labores para restablecer el suministro" a los usuarios restantes (79.331).

