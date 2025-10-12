Agencias

António Costa representará a la UE en la cumbre de Egipto para finalizar el acuerdo de paz en Gaza

Por Newsroom Infobae

Guardar

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, representará a la Unión Europea en la cumbre de este próximo lunes en la localidad egipcia de Sharm el Sheij donde más de 20 líderes internacionales trabajarán para finalizar el acuerdo de paz para Gaza confeccionado por Estados Unidos.

"El presidente Costa", ha hecho saber un portavoz de su oficina en comentarios recogidos por Europa Press, representará a la UE en la ceremonia para el Plan de Paz para Oriente Próximo; una verdadera oportunidad para construir una paz justa y sostenible".

"La UE está plenamente comprometida a apoyar estos esfuerzos y contribuir a su implementación", concluye la nota.

Además del presidente de EEUU, Donald Trump, o el anfitrión y presidente egipcio, Abdelfatá al Sisi, también se ha confirmado en las últimas horas la presencia de otros líderes internacionales como el rey Abdalá II de Jordania; el primer ministro británico, Keir Starmer; el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez; el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan; el presidente de Francia, Emmanuel Macron o la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Kurti comienza la confección del nuevo gobierno de Kosovo ocho meses después de las elecciones

Kurti comienza la confección del

Pitos a Sánchez a su llegada al desfile del 12 de octubre

Pitos a Sánchez a su

María Jesús Ruiz desvela cómo se encuentra Curro tras sufrir una parálisis facial

María Jesús Ruiz desvela cómo

El experto en Compliance Rafael Aguilera intervendrá en el Congreso Internacional contra el Lavado de Activos

El experto en Compliance Rafael

Barcos de China y Filipinas protagonizan nuevos incidentes en el mar de la China Meridional

Barcos de China y Filipinas