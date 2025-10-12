Al menos seis fallecidos y 12 personas heridas en Misisipi (EEUU) en dos tiroteos distintos

Las autoridades de Misisipi han confirmado la muerte de seis personas y otros 12 heridos en dos tiroteos ocurridos en distintos puntos del estado norteamericano, separados por más de 300 kilómetros, durante la jornada de este sábado.

En la localidad de Leland --en el oeste del estado-- al menos cuatro personas han muerto y una docena han resultado heridas por disparos de arma de fuego este sábado de madrugada al término de un partido entre institutos de fútbol americano.

El alcalde de la ciudad, John Lee, ha confirmado el balance provisional de víctimas y ha indicado que cuatro de los heridos tuvieron que ser trasladados a centros hospitalarios en helicóptero, según declaraciones a la cadena CBS. Ningún sospechoso se encuentra todavía bajo custodia.

"En Leland, varias personas murieron y resultaron heridas durante un tiroteo en una de las calles principales de la ciudad. Las autoridades trabajan para identificar a los responsables", ha sostenido el gobernador de Misisipi, Tate Reeves, en un mensaje emitido desde su cuenta de la red social X.

El incidente ha tenido lugar en un club nocturno ubicado en la calle principal de esta pequeña localidad de unos 4.000 habitantes, según ha afirmado el director de FBI, Kash Patel, al término del encuentro que enfrentaba al equipo del instituto local contra el instituto de la localidad de Charleston.

"El FBI está al tanto y trabajando en el caso del tiroteo ocurrido anoche en un club nocturno en Leland, Mississippi. Estamos movilizando recursos para ayudar a las autoridades locales en el caso. Por favor, oren por las víctimas y sus familias. Les mantendremos informados tan pronto como sea posible", ha declarado Patel en la misma red social.

OTRO TIROTEO A 320 KILÓMETROS DE DISTANCIA

En otra localidad del mismo estado de Misisipi, el pequeño municipio de Heidelberg --de apenas 700 habitantes--, un individuo habría sido responsable de otro tiroteo que se ha cobrado la vida de dos personas, entre ellas de una mujer embarazada.

"Las investigaciones iniciales indican que en la escuela secundaria de Heidelberg, dos personas fueron asesinadas, incluida una futura madre. Se identificó a un sospechoso, quien fue detenido por las autoridades", ha informado el gobernador Reeves en redes sociales.

La Oficina de Investigaciones de Misisipi se encuentra trabajando junto con los cuerpos de Policía local y federal para esclarecer ambos incidentes.

"Nuestro estado ora por las víctimas y sus familias, así como por toda la comunidad de Heidelberg y Leland. Los responsables serán llevados ante la justicia", ha expresado Reeves.