Agencias

Al menos cuatro muertos y 20 heridos por un tiroteo en un bar de Carolina del Sur (EEUU)

Por Newsroom Infobae

Guardar

Al menos cuatro personas han muerto y 20 se encuentran heridas a consecuencia de un tiroteo ocurrido esta madrugada enun bar del estado norteamericano de Carolina del Sur, según han informado las fuerzas de seguridad.

El departamento del sheriff del condado de Beaufort ha precisado que el tiroteo ha ocurrido en la isla de Santa Elena, una de las decenas de pequeñas masas de tierra que salpican la costa atlántica de Estados Unidos.

El incidente ha comenzado sobre las 01.00, hora local, en el Willie's Bar, donde estaban aglomeradas cientos de personas en el momento de los disparos, explica el departamento en un comunicado en su página web.

De los heridos, cuatro se encuentran en estado crítico, sin que se sepa por ahora nada sobre la identidad de los responsables de los disparos.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Sánchez se ausenta del tradicional corrillo con periodistas tras saludar a los Reyes en la recepción del Palacio Real

Sánchez se ausenta del tradicional

Biya celebra la "madurez" democrática de Camerún tras depositar su voto en las presidenciales

Biya celebra la "madurez" democrática

Futuro Vegetal ataca el cuadro 'Primer homenaje a Cristóbal Colón' del Museo Naval de Madrid

Futuro Vegetal ataca el cuadro

Rego apuesta por estrechar lazos entre España y Jordania en materia de juventud

Rego apuesta por estrechar lazos

Pedro Porro: "Me dicen que tengo más alma de extremo y se me aprieta mucho con el tema defensivo"

Pedro Porro: "Me dicen que