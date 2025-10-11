Un tribunal federal devuelve a Trump el control de la Guardia Nacional en Illinois, pero veta su despliegue

El Tribunal de Apelaciones del 7º Distrito ha fallado este sábado a favor del presidente estadounidense, Donald Trump, para devolverle el control de la Guardia Nacional en Illinois, pero bajo unas condiciones que impiden su despliegue efectivo.

El tribunal acepta así que Trump tiene competencias para asumir el control del cuerpo militar y los militares "no tienen que volver a sus estados de origen a menos que un tribunal lo ordene", según la sentencia, recogida por medios estadounidenses.

El pasado jueves la jueza federal April Perry, nombrada por el expresidente Joe Biden, bloqueó el uso de la Guardia Nacional en respuesta a una demanda presentada por los gobiernos de Illinois y Chicago por "invasión inconstitucional de Illinois por parte del Gobierno federal".

"Donald Trump no es un rey y su administración no está por encima de la ley", ha apuntado tras la decisión de Perry el gobernador de Illinois, el demócrata JB Pritzker.

Unos 300 miembros de la Guardia Nacional de Illinois bajo mando federal y otros 200 miembros de la Guardia Nacional de Texas fueron enviados a Chicago en la noche del miércoels con la orden de estar activos durante 60 días.

El objetivo es "proteger al Servicio de Aduanas e Inmigración (ICE, por sus siglas en inglés (ICE) y al personal de otras agencias gubernamentales que realizan funciones federales como la aplicación de la ley federal y para proteger las propiedades federales", según ha informado el Mando Norte de las Fuerzas Armadas estadounidenses.