Un tiroteo tras un partido de fútbol americano deja al menos cuatro muertos y 12 heridos en Misisipi

Por Newsroom Infobae

Al menos cuatro personas han muerto y 12 han resultado heridas en un tiroteo ocurrido este sábado de madrugada en el estado norteamericano de Misisipi al término de un partido entre institutos de fútbol americano de la localidad de Leland.

El alcalde de la ciudad, John Lee, ha confirmado el balance provisional de víctimas a la cadena CBS. Ningún sospechoso se encuentra todavía bajo custodia.

El incidente ha tenido lugar en la calle principal de esta pequeña localidad de unos 4.000 habitantes al término del encuentro que enfrentaba al equipo del instituto local contra el instituto de la localidad de Charleston.

