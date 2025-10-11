Agencias

Un nuevo examen médico a Trump destaca su "excelente salud" y que ha recibido un recuerdo de la vacuna del COVID

Por Newsroom Infobae

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, goza de una "excelente salud" y ha recibido una dosis de recuerdo de la vacuna contra la COVID-19, según la última evaluación médica a la que ha sido sometido este pasado viernes en el Centro Médico Walter Reed.

"El presidente Trump sigue demostrando una excelente salud general", destaca la evaluación efectuada por el médico presidencial, el capitán de Marina Sean Barbarella divulgada por la jefa de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en su cuenta de la red social X.

Como nota particular, la evaluación destaca que la edad cardíaca de Trump "resultó ser aproximadamente 14 años menor que su edad cronológica", es decir, la de un hombre de 65 años.

"El presidente Donald J. Trump sigue gozando de una salud excepcional, mostrando un sólido rendimiento cardiovascular, pulmonar, neurológico y físico", concluye la evaluación.

