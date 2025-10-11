Agencias

Un asalto miliciano deja al menos siete policías muertos y 13 heridos en el oeste de Pakistán

Por Newsroom Infobae

Al menos siete agentes de Policía han muerto a última hora de este pasado viernes en el oeste de Pakistán y 13 han resultado heridos durante un asalto ejecutado por un grupo de milicianos en la conflictiva provincia paquistaní de Jaiber Pastunjuá, fronteriza con Afganistán y escenario habitual de operaciones de los Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP), los "taliban paquistaníes".

El asalto ha ocurrido en una academia de Policía de la localidad de Dera Ismail Khan en torno a las 20.30 horas y comenzó con un atentado efectuado por un terrorista suicida seguido de una incursión a tiros que se prolongó hasta entrada la noche.

El superintendente adjunto de Policía Hafiz Muhammad Adnan ha confirmado en rueda de prensa la muerte de siete agentes y de los cinco atacantes, entre ellos el suicida, indica la cadena de televsión paquistaní Geo TV.

La dirección del Centro Médico Municipal de la localida ha confirmado también que otros 13 agentes están recibiendo atención médica tras el ataque presuntamente cometido por estas milicias talibán paquistaníes, vagamente asociadas a sus vecinos afganos aunque con notables diferencias ideológicas y estructurales.

