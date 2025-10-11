Sofía Palazuelo brilla en la boda de su hermano

Sofía Palazuelo lo ha vuelto a hacer. Después de deslumbrar el pasado fin de semana en Sevilla, en la boda de Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan -con un vestido sin mangas con una sobrecapa de gasa y corte asimétrico-, la Duquesa de Huéscar ha vuelto a brillar ante las cámaras en la boda de su hermano.

Fernando Palazuelo y Micaela Belmont se han dado el 'Sí, quiero' este sábado 11 de octubre después de siete años de relación sentimental en la Parroquia de Santiago, en Cáceres. Allí se han dejado ver los seres queridos de los novios.

Disfrutando de un día de lo más especial para toda la familia, Sofía ha derrochado elegancia con un vestido ideal para la época del año, no solo por el color sino también por su corte.

De manga tipo murciélago, escote en pico y de corte por debajo de las rodillas, Sofía ha escogido este vestido sencillo y flojo con el que no solo potencia la figura de su cuerpo sino que apuesta por la comodidad en un día repleto de emociones.

Además, como característica principal, el vestido presenta un nudo en color azul oscuro que cierra los extremos del mismo a modo de falso caftán. En cuanto a los complementos, la Duquesa de Huéscar ha escogido un cluch en tonos dorados y marrones y un brazalete dorado. Para el calzado, unas sandalias de tacón abiertas en color negro. Eso sí, el broche de oro a este estilismo se lo ha dado con una maxi pamela de fibra natural.