Sasa Obradovic regresa al banquillo de Estrella Roja

El entrenador serbio Sasa Obradovic fichó este sábado como nuevo técnico del Estrella Roja, equipo de Euroliga que hace dos días había prescindido de Ioannis Sfairopoulos, y al que ya dirigió en la temporada 2020/21.

El técnico de Belgrado vuelve a su ciudad natal, donde ya fue jugador del Estrella Roja durante tres etapas. Además, Obradovic dirigió desde el banquillo a sus paisanos hace cuatro años y regresa a casa después de su última experiencia en Mónaco.

Obradovic llevó al equipo del Principado a su primera 'Final Four' en 2023, y metió al Mónaco al menos en 'playoffs' en sus tres temporada. Igual que en 2020, el técnico serbio cambiará Mónaco por Estrella Roja, en sustitución de un Sfairopoulos destituido tras dos años en el cargo. Los serbios han perdido tres de cuatro partidos en el inicio de la temporada, uno en Liga y dos en Euroliga.