Prisión provisional para detenido por robo de objetos valorados en más de un millón en vehículos de transporte en Palma

La Justicia ha enviado a prisión provisional a un hombre, de origen ecuatoriano, detenido el pasado jueves, en el aeropuerto de Palma, por la Policía Nacional, cuando iba a abandonar la isla, como presunto autor de un delito de robo con fuerza en interior de vehículos de transporte, por el robo de 136 paquetes que contenían objetos valorados en más de un millón de euros, en Palma.

En una nota de prensa, la Policía Nacional ha informado que agentes de este cuerpo policial en Palma han detenido a un hombre de origen ecuatoriano como presunto autor de un delito de robo con fuerza en interior de vehículos de transporte. El hombre fue arrestado en el aeropuerto de Palma cuando iba a abandonar la isla.

El Grupo de Policía Judicial de la Comisaría de Distrito Centro de la Policía Nacional estaba llevando a cabo una investigación por varios robos con fuerza en vehículos de transporte en Palma entre el 29 de septiembre y el 2 de octubre en diversos barrios de la capital balear.

Las pesquisas determinaron que los ladrones en primer lugar buscaban los vehículos de transporte. Posteriormente, una vez cargados los paquetes, esperaban a que el trabajador realizara la primera parada para repartir los bultos.

En ese momento, mientras el trabajador estaba entregando un paquete, acometían rápidamente a los vehículos efectuando un pequeño orificio cilíndrico, limpio y apenas observable, ubicado a la altura de la cerradura de la puerta trasera para sustraer diversos bultos. Justo después, se tapaba el agujero con una pegatina blanca para que no se viera fácilmente y evitar que el conductor se pudiera percatar del robo.

Este mismo 'modus operandi' se realizó hasta en seis ocasiones, pero en una de esas veces no se consiguió llevar ningún objeto.

MÁS DE UN MILLÓN DE EUROS EN SUSTRACCIONES

Tras los robos, las víctimas se dirigían a la Jefatura Superior de Policía Nacional a denunciar lo acontecido. El Grupo de Distrito Centro de la Policía Nacional, que se hizo cargo de la investigación, descubrió que la cuantía total de lo sustraído era más de un millón de euros. Los presuntos autores se apropiaron de 136 paquetes. No obstante, había uno de esos bultos que contenía diversas joyas.

Los investigadores llevaron a cabo numerosas gestiones para el total esclarecimiento de los hechos e identificación de los responsables de los robos.

Ante esto, el pasado jueves se detuvo a un varón por ser presunto autor de los robos, siendo localizado en el Aeropuerto de Son Sant Joan cuando se disponía a abandonar la isla.

El detenido pasó a disposición judicial donde se decretó prisión provisional para el mismo.

Además, los policías de la Comisaría Centro de la Policía Nacional han podido recuperar algunos de los paquetes sustraídos, realizando varias gestiones para intentar recuperar todos los objetos robados, estando la investigación abierta y no descartándose más detenciones.