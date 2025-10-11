Mohamed Attaoui y el duelo Esther Guerrero-Marta Pérez, cartel en la Milla Urbana Manuel Pancorbo

El atleta español Mohamed Attaoui, subcampeón de Europa y quinto en los Juegos Olímpicos de Paris 2024, y el duelo entre las también nacionales Esther Guerrero y Marta Pérez son los principales atractivos de la 37 edición de la Milla Urbana Manuel Pancorbo, que se disputa este domingo en las calles de Jaén.

Mohamed Attaoui ganó la Milla de Jaén el año pasado y acaba de ser quinto en el Mundial de Tokio. Tras él, el aragonés Pol Oriach, el burgalés Daniel Arce, bronce europeo en Múnich 2022 y finalista olímpico en Paris 2024, Ignacio Fontes, finalista olímpico en Tokio 2021 y mundial en Oregón 2022, Carlos Sáez, Alejandro Quijada y el portugués Nuno Pereira pelearán por el podio.

El keniano George Kiplagat, campeón de la Milla de Nairobi 2022, y el español Sala Heddine Hammi también figuran en las apuestas por los puestos cabeceros.

Esther Guerrero, la mujer que más veces ha reinado en los campeonatos de España entre los 800 y los 1500 metros, llega a Jaén con el aval de veinte títulos nacionales absolutos y un palmarés que la convierte en referente indiscutible del mediofondo español.

Cuarta en el Europeo bajo techo de Estambul 2023, quinta en Torun 2021 y campeona iberoamericana en Trujillo 2018, Guerrero se enfrentará a la soriana Marta Pérez, quien ha llevado el 1500 español a la élite internacional, por la victoria en Jaén.

Campeona de España en tres ocasiones, plusmarquista nacional de 1500 -las cinco mejores marcas de todos los tiempos del ranking español son suyas- y de la milla indoor, sexta en el Mundial en Ruta de la Milla 2023 y finalista europea, mundial y olímpica, Pérez encabeza una participación al lado de María Forero, campeona de Europa sub-23 de 5000 metros y doble plusmarquista nacional sub-23 (5000 y 10 000).

Otras atletas destacadas son Marta Mitjans, que acumula récords de España sub-20 en 800 y 1000 metros, Carla Gallardo, Marta Serrano, Daniela García, campeona de Europa sub-23 de 800 metros y medallista en los Juegos Mundiales Universitarios 2025, Naima Ait Alibou, Marina Martínez, Mireya Arnedillo, Noshin Mandoi, Cristina Espejo y Miriam Costa.