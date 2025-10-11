Agencias

Mbappé abandona la concentración de Francia por molestias en el tobillo derecho

El delantero del Real Madrid Kylian Mbappé ha abandonado la concentración de la selección francesa en Clairefontaine tras sufrir molestias en el tobillo el viernes en el partido de clasificación para el Mundial 2026 ante Azerbaiyán en el Parque de los Príncipes, ha confirmado la Federación Francesa de Fútbol (FFF).

"El capitán francés, que se lesionó el tobillo derecho el viernes por la noche durante el partido contra Azerbaiyán, no viajará a Reikiavik", confirmó el organismo federativo. "A su regreso de la delegación francesa a Clairefontaine, habló con Didier Deschamps. No podrá jugar el lunes 13 de octubre en Reikiavik contra Islandia", añadió, desvelando que ha sido "liberado para su club" y no será reemplazado.

El atacante del Real Madrid hizo saltar las alarmas en el minuto 83 del duelo en el Parque de los Príncipes. Había inaugurado el marcador en el tiempo extra de la primera parte con un golazo y asistió a Adrien Rabiot en el segundo, pero tras un golpe en el tobillo derecho, el mismo donde sufrió la anterior lesión, solicitó el cambio; fue reemplazado por Florian Thauvin, que un minuto después estableció el definitivo 3-0.

En rueda de prensa, el seleccionador francés, Didier Deschamps, aseguró que "no" había "nada de qué preocuparse". "Recibió otro golpe en el tobillo derecho. Sigue sensible, menos que a principios de semana, pero suele ocurrir cuando te golpeas en una zona que ya duele. Vamos a revisarlo y a recibir el informe médico", dijo a L'Équipe el técnico francés.

"No hay nada de qué preocuparse por el momento. Aunque no se sienta muy bien, es una molestia, un dolor que obviamente no es ideal para él. El golpe simplemente le recuerda que su tobillo sigue dolorido", comentó también a TF1.

