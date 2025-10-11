Agencias

Marta Castro, sus primeras palabras tras anunciar su embarazo

Por Newsroom Infobae

Marta Castro y Rodrigo Fuertes anunciaban hace unos días a través de sus redes sociales que están esperando su primer hijo en común después de dos años de relación: "El corazón nos late más fuerte que nunca porque pronto seremos uno más".

Ahora, la influencer se ha dejado ver ante los medios de comunicación después de anunciar la feliz noticia y ha desvelado cómo se encuentra: "Estoy muy bien, muy contenta, 13 semanas ya, así que súper felices", desvelaba en el photocall del último concierto de 'Andy y Lucas'.

"Es una noticia muy bonita y estamos muy contentos todos, el niño súper contento también" y es que el pequeño Hugo "lleva un montón de tiempo diciendo que quería un hermanito y de hecho me decía 'bueno, se lo pedimos a Papá Noel'", por lo que no puede estar más feliz.

Marta comentaba que "ha sido por tratamiento, porque yo al final con 41 años es mucho más difícil quedarse embarazada, así que es súper deseado, súper, súper deseado", aseguraba con una sonrisa en su rostro.

Además, Fonsi Nieto está al tanto de la noticia porque "me escribió desde fuera de España porque está trabajando y está muy contento". Por último, también confesaba que "nosotros ya sabemos si es niño o niña"... pero evitaba desvelar este secreto.

