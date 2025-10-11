Agencias

Maduro da inicio a maniobras militares en cinco estados de Venezuela

Por Newsroom Infobae

Guardar

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha dado comienzo este sábado al Ejercicio Independencia 200 en los estados Zulia, Carabobo, Aragua, Falcón y La Guaira, cinco de los 23 estados que conforman el país, con el propósito de "defender la soberanía, garantizar el futuro y preservar la integridad territorial".

Maduro ha publicado un mensaje en redes sociales en el que explica que el despliegue se realizará fase por fase y territorio por territorio mediante la activación de las Zonas Operativas de Defensa Integral (ZODI) y las Órdenes de Defensa Integral(ODDI) como parte de la coordinación entre el Poder Popular, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y organismos policiales.

El mandatario ha apuntado que en estos momento se están ejecutando 27 acciones territoriales simultáneas que buscan "prevenir cualquier parálisis estratégica y fortalecer la capacidad nacional para garantizar la paz y ejercer la soberanía".

Estas maniobras, ha destacado, "mejoran la capacidad de respuesta ante cualquier escenario". "Venezuela se mantiene en alerta, con cohesión operacional y disposición para defender el territorio nacional", ha subrayado.

