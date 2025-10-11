Las palabras de despedida de Lucas encima del escenario

Andy y Lucas se despidieron este viernes 11 de octubre de su público en el Palacio Vistalegre de Madrid y aunque la noche no comenzó como se esperaba -ya que los artistas no quisieron atender a la prensa en el photocall que prepararon- sí que dedicaron unas bonitas palabras a sus seguidores desde el escenario.

En concreto Lucas, que a pesar de las especulaciones de mala relación con Andy quiso dirigirse a él y agradecerle todos los años que ha estado a su lado: "Mi compañero, mi hermano de vida... gracias por cada canción, por cada risa y también por cada momento difícil porque lo hemos tenido".

El cantante recordó ante su público que "hemos crecido juntos, hemos compartido sueños y nos hemos hecho realidad. No hay palabras suficientes para decirte cuánto valoro todo lo que vivimos" y aseguró que "hoy cerramos un ciclo o nunca se sabe, pero lo hacemos con el corazón lleno".

Para sorpresa de todos, los artistas se fundieron en un sentido abrazo y Lucas rompía a llorar y comenzaba a recordar a sus familias: "Gracias a nuestra familia. A nuestra familia, gracias por creer en nosotros incluso cuando nosotros mismos dudamos. Gracias por la paciencia, por esperarnos cuando no estamos, por sostenernos cuando la carga se hacía más pesada y por celebrar cada paso con nosotros".

También se acordó de su padre, a quien denominó su "ídolo" y quien le sigue acompañando: "Su inspiración ha sido una guía constante en este camino" y a su hermano "que partió hace unos meses. Su ausencia duele, duele muchísimo, pero están en cada nota, en cada aplauso, en cada instante de esta noche. Ellos están aquí con nosotros en espíritu y en alma".

Con estas palabras los artistas se despidieron de su público para siempre como grupo, dejando un buen sabor de boca entre todos los asistentes del espectáculo, que disfrutaron al máximo de sus canciones que ya forman parte de la historia de la música.